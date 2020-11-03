İzmir'de meydana gelen ve 95 kişinin öldüğü, 994 kişinin de yaralandığı depremde, mucizeler yaşandı. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra bir mucize yaşandı. 3 yaşındaki Elif Perinçek, dün sabah 08.05'te sağ çıkarıldı.
Minik yavrunun enkazdan çıkarılırken kurtarma ekibinden Muammer Çelik'in parmağına yapışma anı hafızalara kazındı. Bu görüntüyü izleyenler, hem duygulandı, hem de sevinçten ağladı. Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı: "Elif'e ilk bakıldığında hareketsizdi. Maalesef cansız olarak düşünülüyordu. Ancak tam çıkarma esnasında gözlerinin hareket ettiğini fark ettik. Bizim için gerçekten mucizeydi."
ELİF'İN 65 SAAT BOYUNCA HAYATA TUTUNMASI TÜM TÜRKİYE'Yİ SEVİNCE BOĞDU:
Nevzat Aydın: "Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum.
Hadise: "Ah Elif... Sen mucizesin! Bize yaşattığın mutluluk ve umut."
Doğa Rutkay Kamal: "Çok şükür sana Elif bebek! Hoşgeldin..."
Bergüzar Korel: "Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum"
Galatasaray: "Unutulacak dünler, yaşanılacak günler var Elif..."
"YAŞAMAYI SONUNA KADAR HAK EDİYOR"
Kurtarıcı Muammer Çelik, "Elif benim parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor" dedi.
İDİL'İN BURUK MUTLULUĞU
Bir mucize de Emrah Apartmanı'nda yaşandı. 58 saatlik sürenin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin sağ olarak kurtarıldı. İdil Şirin'in kardeşi İpek Şirin'in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı.
ELİF VE SEDA'YA ELVEDA
Emrah Apartmanı'ndan cansız bedeni çıkarılan 10 yaşındaki Elif İnan ise son yolculuğuna uğurlandı. Terör gazisi baba Hasan İnan, Bursa Orhangazi'deki cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda kalan üniversite öğrencisi Seda Dinçer'in (20) de 79 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.
ÖZÇEKİM
Doğanlar Apartmanı'nın 10 saat sonra çıkarılan Günay Özışık'ın (15) kurtarılmayı beklerken enkazda yaşadıklarını cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı. Böbreklerinde hasar oluşan Özışık, yoğun bakıma alındı.
İKİZ ACI
Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz'den (16) 75 saat sonra acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, dün akşam kardeşlerin cenazelerine ulaştı.
YAVUZ HIRSIZ
İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardımları defalarca sıraya girerek alan ve ürünleri büfesinde satan Yavuz Şimşek gözaltına alındı. Sorgulanıp tutuklandı.
MÜTEAHHİTLER GÖZALTINDA
Savcılık, harekete geçti. Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Ş.A, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki marketin sahibi R.Y., Emrah Apartmanı fenni mesulu T.A., Doğanlar Apartmanı'nın müteahhidi Ç.D. Rızabey Apartmanı'nın müteahhidi H.H.Ö'nün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.