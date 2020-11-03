ELİF'İN 65 SAAT BOYUNCA HAYATA TUTUNMASI TÜM TÜRKİYE'Yİ SEVİNCE BOĞDU:

Nevzat Aydın: "Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum.

Hadise: "Ah Elif... Sen mucizesin! Bize yaşattığın mutluluk ve umut."

Doğa Rutkay Kamal: "Çok şükür sana Elif bebek! Hoşgeldin..."



Bergüzar Korel: "Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum"

Galatasaray: "Unutulacak dünler, yaşanılacak günler var Elif..."