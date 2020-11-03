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    • 03.11.2020 12:33
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan paylaşımı: Hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun

    İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşlarındaki Ayla Gezgin isimli çocuk canlı olarak çıkarıldı. Küçük Ayda, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başkan , 'yi sevindiren habere ilişkin "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." paylaşımında bulundu.

    Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki de onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan binalardan 'nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 91'inci saatte mucize yaşandı.


    Ekipler, enkazın altından 91 saat sonra Ayla Gezgin'e ulaştı. Ekipler bina enkazı çevresinde hayat kolidoru oluşturdu. Çocuğa ilk müdahalede bulundu. Serum takılan minik Ayla için enkaz altına termel battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan küçük Ayla, elden ele ambulansa taşındı.

    ERDOĞAN'DAN AYDA GEZGİN PAYLAŞIMI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." paylaşımında bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun