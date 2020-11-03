Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 91'inci saatte mucize yaşandı.

Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun.



Geçmiş olsun güzel yavrum... pic.twitter.com/VqZmjHbDAO