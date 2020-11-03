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    • 03.11.2020 11:37
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    , 91 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan Ayda Gezgin'in ambulans içindeki görüntüsünü paylaştı

    'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki den 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin hem tüm için umut oldu hem de gülen yüzüyle moral verdi. da Ayda'nın ambulansla hastaneye götürülürken çekilen görüntülerini paylaştı. Videoda Ayda'nın görevlinin sorularına cevap verdiği ve durumunun iyi olduğu görüldü.

    Bakan paylaştı! Ambulans içindeki Ayda

    'de cuma günü öğleden sonra meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki den tam 91 saat sonra bir mucize daha gerçekleşti. Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan 4 yaşındaki Ayda Gezgin, sağ olarak kurtarıldı.

    AMBULANS İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ
    da minik Ayda'nın hastaneye götürülürken ambulans içinde çekilen görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve görevlinin sorduğu sorulara cevap verdiği görüldü.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan Ayda Gezgin'in ambulans içindeki görüntüsünü paylaştı