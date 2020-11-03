İzmir'de cuma günü öğleden sonra meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden tam 91 saat sonra bir mucize daha gerçekleşti. Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan 4 yaşındaki Ayda Gezgin, sağ olarak kurtarıldı.

AMBULANS İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da minik Ayda'nın hastaneye götürülürken ambulans içinde çekilen görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve görevlinin sorduğu sorulara cevap verdiği görüldü.