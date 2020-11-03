Ayda bebek son durum nedir? Ayda bebek sağlık durumu merak ediliyor. Ayda Gezgin kaç yaşında? İzmir'de bir mucize yaşandı. Depremin 91. saatinde Ayda isimli bir bebek kurtarıldı. Türkiye'yi sevince boğan haberin ardından Ayda bebek son sağlık durumu merak edilmeye başlandı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Ayda Gezgin mucizesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, minik Ayda'nın kurtarıldıktan sonra ekiplerden ayran ve su istediğini belirtti.

AYDA BEBEK SON DURUM NEDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.