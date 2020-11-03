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    • 03.11.2020 11:01
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    son durum nedir? Ayda Gezgin kaç yaşında?

    son durum nedir? Ayda Gezgin kaç yaşında? İzmir’deki enkaz altından kurtarılan Ayda bebeğin sağlık durumu merak ediliyor. Depremin 91. saatinde bir mucize gerçekleşti. Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından Ayda Bebek canlı olarak çıkarıldı. Mucizenin gerçekleşmesinin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Ayla bebek son durum nedir? Ayla Gezgin kaç yaşında?

    Ayda bebek son durum nedir? Ayda bebek sağlık durumu merak ediliyor. Ayda Gezgin kaç yaşında? İzmir'de bir mucize yaşandı. Depremin 91. saatinde Ayda isimli bir bebek kurtarıldı. Türkiye'yi sevince boğan haberin ardından Ayda bebek son sağlık durumu merak edilmeye başlandı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Ayda Gezgin mucizesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, minik Ayda'nın kurtarıldıktan sonra ekiplerden ayran ve su istediğini belirtti.

    AYDA BEBEK SON DURUM NEDİR?

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

    Arama kurtarma ekibinden Nusret Aksoy: "İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı." açıklamasında bulundu.

    VALİ KÖŞGER DUYURDU

    Türkiye'nin beklediği mucize haberi İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger verdi.

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

    KURTARMA EKİPLERİNE "BEN İYİYİM" MESAJI

    Ayla Gezgin'in kurtarılma anına şahit olan vatandaşlar, "Kendisine ulaştığımızda Adım Ayla, ben iyiyim" diyerek ekiplere yanıt verdiğini belirtti.
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