İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in kardeşi İpek Şirin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50 sıralarında merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6'lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Emrah Apartmanı depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştı.
Depremin üzerinden geçen 58 saatlik sürenin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin sağ olarak kurtarıldı. İdil Şirin'in kardeşi İpek Şirin'in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı.
Öte yandan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan İdil Şirin için yakınlarının hastane içerisinde bekleyişi devam ederken, kardeşi İpek Şirin'in cenaze Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter'dan, "Depremden 58 saat sonra enkaz altından sağ salim çıkarılan İdil ile sevindik, kardeşi İpek'i kaybettiğimizi öğrenince yıkıldık. Dualarımız yeni mucizeler için. Kurtarma ekiplerimize güç kuvvet diliyorum. Güzel haberler bekliyoruz." açıklamasında bulundu.