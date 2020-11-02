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    • Yaşam
    • 02.11.2020 18:47
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    • 02.11.2020 18:49
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    İşte 'de 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 'Minik 'in hastaneden yeni görüntüleri

    inde kurtarma çalışmaları devam ederken mucizevi kurtuluş gerçekleşti. 3 yaşındaki minik depremden tam 65 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı için hastanede tedavi altına alınan Elif'in yeni görüntüleri yayınlandı.

    inde kurtarma çalışmaları devam ederken mucizevi kurtuluş gerçekleşti. 3 yaşındaki minik depremden tam 65 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı için hastanede tedavi altına alınan Elif'in yeni görüntüleri yayınlandı.

    SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
    Görüntülerde Elif'in oyuncaklarıyla oynadığı ve boyama yaptığı görüldü. Sağlık durumu giderek iyileşen Elif ile sağlık çalışanları yakından ilgileniyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 yaşındaki Elif Perinçek için paylaşımda bulundu.

    "GEÇMİŞ OLSUN CANIM YAVRUM"
    Başkan Erdoğan paylaşımında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum.." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Yaşam İşte İzmir'de 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 'Minik Elif'in hastaneden yeni görüntüleri