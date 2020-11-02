İzmir depreminde kurtarma çalışmaları devam ederken mucizevi kurtuluş gerçekleşti. 3 yaşındaki minik Elif depremden tam 65 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı için hastanede tedavi altına alınan Elif'in yeni görüntüleri yayınlandı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Görüntülerde Elif'in oyuncaklarıyla oynadığı ve boyama yaptığı görüldü. Sağlık durumu giderek iyileşen Elif ile sağlık çalışanları yakından ilgileniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 yaşındaki Elif Perinçek için paylaşımda bulundu.

"GEÇMİŞ OLSUN CANIM YAVRUM"

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum.." ifadelerine yer verdi.