Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir sinagog yakınlarında terör saldırısı gerçekleştirildi. 6 ayrı noktada gerçekleşen çatışmada yaralıların olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Lütfen Viyana Polisi'nin açıklamalarını takip edin. Tehlike geçmedi! Hala teröristlerin masum insanlara saldırısı devam etmekte! Evde ya da bulunduğunuz mekanda kalın sokaklara çıkmayın! Polis "tehlike geçti" açıklaması yapmadan yaşamınızı tehlikeye atmayın." açıklamasını yaptı.

Lütfen Viyana Polisi'nin açıklamalarını takip edin. Tehlike geçmedi! Hala teröristlerin masum insanlara saldırısı devam etmekte! Evde ya da bulunduğunuz mekanda kalın sokaklara çıkmayın! Polis "tehlike geçti" açıklaması yapmadan yaşamınızı tehlikeye atmayın. https://t.co/Ynl7IUcdLN — OzanCeyhun (@OzanCeyhun) November 2, 2020

Dışişleri Bakanlığından da olayla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, saldırıyı kınayarak şu açıklamayı yaptı:

"Viyana'da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir."

"TÜRKİYE, TERÖRİZMİN KARŞISINDA AVUSTURYA HALKININ YANINDADIR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabı üzerinden saldırıyı kınayan bir açıklamada bulundu.

Altun, "Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz." dedi.

Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum.



Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 2, 2020

"TERÖR BELASINA KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Viyana'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin paylaşımad bulundu. Kalın paylaşımında "Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.