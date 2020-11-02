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    • 03.11.2020 01:53
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    'den Viyana'daki terör saldırısına kınama

    'nın başkenti Viyana'da bir sinagog yakınlarında terör saldırısı gerçekleştirildi. 6 ayrı noktada gerçekleşen da yaralıların olduğu belirtildi. 'nin , "’nin açıklamalarını takip edin. Tehlike geçmedi! Hala teröristlerin masum insanlara saldırısı devam etmekte! Evde ya da bulunduğunuz mekanda kalın sokaklara çıkmayın! Polis “tehlike geçti” açıklaması yapmadan yaşamınızı tehlikeye atmayın." açıklamasını yaptı.

    Türkiye'den Viyana'daki saldırıya kınama

    'nın başkenti Viyana'da bir sinagog yakınlarında terör saldırısı gerçekleştirildi. 6 ayrı noktada gerçekleşen da yaralıların olduğu belirtildi.

    'nin , "'nin açıklamalarını takip edin. Tehlike geçmedi! Hala teröristlerin masum insanlara saldırısı devam etmekte! Evde ya da bulunduğunuz mekanda kalın sokaklara çıkmayın! Polis "tehlike geçti" açıklaması yapmadan yaşamınızı tehlikeye atmayın." açıklamasını yaptı.

    da olayla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, saldırıyı kınayarak şu açıklamayı yaptı:

    "Viyana'da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir."

    "TÜRKİYE, TERÖRİZMİN KARŞISINDA AVUSTURYA HALKININ YANINDADIR"
    İletişim Başkanı da Twitter hesabı üzerinden saldırıyı kınayan bir açıklamada bulundu.

    Altun, "Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz." dedi.

    "TERÖR BELASINA KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Viyana'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin paylaşımad bulundu. Kalın paylaşımında "Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

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