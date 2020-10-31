"MARMARA DENİZİ'NİN İÇERİSİNDE BİR DEPREM BEKLENİYOR, MARMARA DEPREMİNİN SÜRESİ YAKLAŞIYOR"

Kutoğlu yaptığı açıklamada dünyanın dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve yer kabuğu hareketlerini aktive eden kuvvetlerin olduğunu söyledi.

1999 depreminden bu yana Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılma sistematiği nedeniyle en büyük beklentinin Marmara içerisinde olduğunu anlatan Kutoğlu, "Çünkü onu daha yakın öngörebiliyoruz. Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılma sistematiği çok düzenli. O yüzden Marmara Denizi'nin içerisinde bir deprem bekleniyor. Bu olacak da zaten. Bu depremlerde onun süresinin yaklaştığının göstergesi çünkü bizim içerisinde Anadolu blokunun bulunduğu sistem birbirine bağlı bir sistem." ifadelerini kullandı.