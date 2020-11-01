İzmir'deki deprem, binaların yapı kalitesini bir kez daha tartışmaya açtı ve 'Deprem değil bina öldürür' gerçeğini ortaya koydu. Bayraklı ilçesinde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği binaların birçoğuna dış cephe kaplaması yapılmış. Dışarıdan bakıldığında sağlam gibi duran binalar kağıt gibi katlanıp yerle bir oldu. Emrah, Karagül, Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları ile sadece 2 yıl önce inşa edilen Kahyaoğlu Plaza'daki manzara dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. 6.6'lık İzmir depreminde yerle bir olan Emrah Apartmanı'na 10 yıl önce, Karagül Apartmanı'na da 5 yıl önce çürük raporu verildiği ortaya çıktı. Depremde kağıt gibi yıkılan Karagül Apartmanı'nda işyeri olan Yusuf Soysal'ın sözleri acı gerçeği gözler önüne serdi: 5 yıl önce kolonlardan örnek alındı. Depreme dayanıksız raporu verildi. Binaya destek yapıldı. Kimse yıkılıp yeniden yapılmasını istemedi.

GEÇEN DEPREMDEN HASARLI

11 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı'nın enkazından anne-babasının sağ çıkmasını bekleyen Emel Özakgül de "Bina 25 yıllıktı. 10 yıl önceki 4.9'luk depremde hasar gördü. Hasarlı yerler sıvayla kapatıldı" dedi. Körfezin kıyısında Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla zemini oluşan Bayraklı'da yükselen gökdelenler İzmir'in fotoğrafını değiştirmekle kalmadı, olası bir depremdeki kayıp riskini de arttırdı. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan "İzmir kıyı kesimleri güncel alüvyonlarla dolu bir bölge. Gevşek, yumuşak zeminler" diyerek uyarmıştı. İşte deprem de en çok bu bölgeyi vurdu. Deprem öncesinde dışarıdan bakıldığında, yapılan dış cephe kaplamalarıyla "yeni" izlenimi veren binalar depremle birlikte kağıt gibi katlanarak yerle bir oldu.