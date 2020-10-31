





'TÜM ESNAF ÇILGINLAR GİBİ KOŞUYORDUK'

Denizin taşmasıyla birlikte sahilde bulunan bir kafenin içine de bir metreyi aşkın su doldu. Dolan sular kafenin içindeki eşyaları sürüklerken, büyük çaplı maddi zarar meydana geldi. O anları anlatan kafe sahibi Rüya Akın, "Depremde hiçbir zarar görmemiştik. Depremin ardından deniz çekildi ve tarla gibi oldu. Deniz kabardıktan sonra kaçmaya başladık. Her yerden sular geliyordu. Tüm esnaf çılgınlar gibi koşuyorduk. Deniz suyu duvarların yarısına kadar girdikten sonra geri çıkmış. Zararımız çok büyük. Bu kış esnafın kendini kolay kolay toparlayacağını sanmıyorum. Ben de mayıs ayına kadar açamam. Elektronik aletlerimiz de bozuldu" ifadelerini kullandı.