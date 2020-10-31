"AVRUPA'NIN HER BAŞARISIZLIĞININ FATURASI ERDOĞAN'A KESİLİYOR"

Avrupa'da ve Avrupa medyasında bir süredir büyük bir "anti Erdoğan histerisi" başladığını vurgulayarak, "Libya'dan Yemen'e, Akdeniz'den Ermenistan'a, Suriye'den Yunanistan'a, Kıbrıs'tan Lübnan'a ve Hollanda'dan Fransa'ya kadar bütün bu yerlerde yaşananlar için (Erdoğan) suçlanıyor. Avrupa'nın her iç veya dış başarısızlığının faturası Erdoğan'a kesiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bahiti ayrıca, bir suçlunun Tunus'tan kalkıp İtalya makamlarına sığınmasının ardından Fransa'nın Nice bölgesinde masum insanları öldürse bile kamudaki tartışma konusunun "Erdoğan ve onun pan-İslamcılığı" olduğunun altını çizdi.