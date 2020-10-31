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SON DAKİKA: İzmir'de 6,6'lık kabus! Depremden yürek yakan kareler...

Son dakika haberine göre, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti. Enkaz altındaki yakınlarına ulaşamayan aileler endişeli bekleyişini sürdürdü. Kurtarma çalışmalarını bir an olsun bırakmayan ekiplerin çabası ve ailelerin bekleyişi objektiflere yansıdı. İşte İzmir depreminden yürek yakan kareler...

31.10.2020 16:41 - Son Güncelleme: 31.10.2020 16:41
SON DAKİKA: İzmir'de 6,6'lık kabus! Depremden yürek yakan kareler...

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti.

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SON DAKİKA: İzmir'de 6,6'lık kabus! Depremden yürek yakan kareler...

Enkaz altındaki yakınlarına ulaşamayan aileler endişeli bekleyişini sürdürdü.

SON DAKİKA: İzmir'de 6,6'lık kabus! Depremden yürek yakan kareler...

Kurtarma çalışmalarını bir an olsun bırakmayan ekiplerin çabası ve ailelerin bekleyişi objektiflere yansıdı. İşte İzmir depreminden yürek yakan kareler...

SON DAKİKA: İzmir'de 6,6'lık kabus! Depremden yürek yakan kareler...
SON DAKİKA: İzmir'de 6,6'lık kabus! Depremden yürek yakan kareler...
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