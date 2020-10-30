Son dakika: Başkan Erdoğan, Fayiz Es-Serrac ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Fayiz Es-Serrac, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.





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