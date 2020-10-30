Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.10.2020 22:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2020 22:57
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan, Fayiz Es-Serrac ile telefonda görüştü

    Başkan , Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Fayiz Es-Serrac, ’de meydana gelen deprem dolayısıyla Başkan Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Başkan Erdoğan Serrac ile telefonda görüştü

    , Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Fayiz Es-Serrac, 'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Liderler, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.



    Detaylar geliyor...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, Fayiz Es-Serrac ile telefonda görüştü