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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, İstanbul'da 'Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor. İzmir'deki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'n açıklamaları şöyle;

İZMİR DEPREMİNDE SON DURUM

Son olarak buraya gelirken, vefat sayımız 12 idi. Yaralı sayımız 438 idi. Ve bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta, 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı.

Şu an itibariyle 17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz, bakan arkadaşlarımızla tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren, yıkıntı altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak ve sarsıntıdan etkilenen herkese yardımcı olmak için harekete geçmiştir.

AFAD, emniyet teşkilatımız, diğer ilgili kamu personeli canla başla işlerini yapıyor. Bakanlarımız süratle olay yerine ulaşmışlardır.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza bunun için gereken kaynak hemen aktarılmıştır. Hedefimiz yaralı bir an önce sarmaktır.

Katar Devlet Başkanı aramış, kendisiyle görüşmeleri yaptık. Ve herhangi bir destek talebi gerekirse bütün imkanlarımızla yanınızdayız dediler. Kendilerine teşekkür ettik.

MİÇOTAKİS İLE YAPILAN GÖRÜŞME

Yunanistan Başbakanı sayın Miçotakis yine aynı şekilde aradılar, zira bu depremden Yunanistan da etkilendi. Fakat görüşmeyi yaptığımız anda onlarda herhangi bir ölüm söz konusu değildi. Fakat etkilendiklerini onlar da söylediler. Yardıma ihtiyaç varsa biz hazırız dediler. Biz de kendilerine şu an böyle bir şey söz konusu değil, fakat bize düşen bir şey varsa Yunanistan'ın yanındayız dedik.

Aliyev kardeşimiz de aradılar, onlar da her türlü imkanımızla yanınızdayız dediler, onlar da şükranlarımızı bildirdik. Ocak ayında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin acıları hala yüreğimizdeyken, İzmir'den gelen haber bizleri üzmüştür.

Bu acılı günümüzde yardım teklifinde bulunan tüm dost ülkelere tekrar teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, kardeşlerim sağlık altyapımızın gücü depremde olduğu gibi koronavirüs salgınında da en büyük avantajlarımızdan biridir.

Dünyanın son dönemde karşılaştığı en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgını sürecinde canla başla çalışan sağlık ordumuza buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı sağlık ordumuz mensuplarına tekrar şifalar diliyorum.

Ülkemizi de olumsuz etkileyen bu salgın yeni dalgalarla hala yoluna devam ediyor Vaka sayısının 45 milyonu geçtiği, can kaybı sayısının 1 milyon 200 bine ulaştığı salgına karşı hala kesin ve etkili bir çare bulunamamıştır. Artık fiilen kullanım aşamasına gelen aşı çalışmaları bu konudaki en büyük ümidimizdir.

AŞI ÇALIŞMALARI

Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken, diğer taraftan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içindedir. İnşallah önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Amacımız ilk etapta yüksek risk gruplarından başlayarak bu hizmeti tüm vatandaşlarımıza ulaştırmaktır.



Dünya salgın karşısında mazlum ve mağdurlar adeta kaderlerine terk edildi. Türkiye olarak bu noktada gerçekten örnek bir tavır ortaya koyduk. Salgın döneminde 155 ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun tıbbi malzeme desteği talebine olumlu cevap vererek elimizdeki imkanları paylaştık. Her konuda kendimiz ve tüm dostlarımız için en iyisini yapmanın gayreti içinde olduk.