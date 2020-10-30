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    • 31.10.2020 03:08
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    SON DAKİKA : Bakanlardan deprem sonrası ortak açıklama

    SON DAKİKA DEPREM HABERİ... Çevre ve , ve ile , İzmir 112 Acil açıklamalarda bulunuyor.

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    SON DAKİKA DEPREM HABERİ... Çevre ve , ve ile , İzmir 112 Acil açıklamalarda bulunuyor.

    BAKAN KURUM: DEPREM SEVİYESİ 3
    Hayatını kaybeden vatandaşımız 21 kişi. 799 yaralı vatandaşımız var, yaralılarının 24'ü ağır durumda. Sağlık Bakanlığımız gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı problem, eksiklik, kan eksikliği bulunmamaktadır.

    Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık, 8 binadaki çalışmalar tamamlandı, 9 binada çalışmalar devam ediyor. Bölgeye 3 bin çadır gönderildi. Depremin seviyesi "3" olarak belirlendi. Her hangi bir devlet kurumunda hasar yok. Trafikle ilgili bir osrun yok, yollarımız açık. 58 bin kişilik mobil beslenme ünitesi gönderildi.

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