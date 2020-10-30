İzmir'de dün meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem büyük bir şok yaşatsa da tüm Türkiye kısa süre içinde tek yürek oldu. 4 büyükler dahil birçok spor kulübü İzmir için geçmiş olsun mesajı yayımlarken TFF de Göztepe Alanyaspor, Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Bandırmaspor ve Bergama Belediyespor-Kozan maçlarını ileri bir tarihe ertelendi.