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    • 30.10.2020 15:18
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    SON DAKİKA: 30 Ekim 'de şiddetli : 'da da hissedildi! İstanbul Valisi'nden depreme ilişkin ilk açıklama

    ve çevre illerde hissedilen meydana geldi. Son dakika haberine göre deprem 'da da hissedildi. Depremin şiddeti 6,6 olarak açıklandı. Deprem sonrası vatandaşlar panik yaşarken can veya mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Vali Yerlikaya, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." dedi. İzmir Valisi Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" açıklamasında bulundu.

    Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre; İzmir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi.



    ŞİDDETİ AÇIKLANDI
    Son dakika haberine göre depremin şiddeti 6.6 olarak açıklandı.

    AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.



    Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6.8 kilometre olarak ölçüldü.

    İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA:
    AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir.


    İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.



    Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun.




    BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
    Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Aydın ve Muğla'da da hissedildi.




    Depremden sonra vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Bazı binalarda çatlaklar olduğu belirtildi. Jandarma ve polis bölgede tarama çalışması yapıyor.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: 30 Ekim İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi! İstanbul Valisi'nden depreme ilişkin ilk açıklama