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    • 30.10.2020 11:24
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    Son dakika: 'dan 'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre , ’nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı." dedi.

    , 'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.


    Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

    Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav vermektedir.

    Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalar