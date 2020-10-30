YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Kasım’da üniversiteler açılacak mı?

Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK son dakika üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.