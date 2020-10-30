YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Kasım’da üniversiteler açılacak mı?

Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK son dakika üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili detaylı bilgiler verdi.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.
Üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.
BAKAN KOCA'DAN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." dedi.
2 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?
Başkan Erdoğan'ın üniversiteler ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, üniversitelerin hangi tarihte açılacağı konusunda sorular gündeme geldi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÜÇ ÜNİVERSİTEDE "KÜLTÜR POLİTİKALARI VE YÖNETİMİ" YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI AÇILDI
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde "Kültür Politikaları ve Yönetimi" yüksek lisans programları açıldı.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) edinilen bilgiye göre, kültür politikası ve kültür yönetimi disiplini, Avrupa Kültür Eğitim Kurumları Ağı'nda (ENCATC) yer alan dünyanın önde gelen üniversitelerinde akademik alan olarak kabul ediliyor. Türkiye'de de 11. Kalkınma Planı ve 3. Milli Kültür Şurası kararlarında yer aldığı üzere, şehirlerin kültür yönetiminin planlanacak olması, kültür endüstrilerinin gelişmesi ve rekabet gücünün arttırılmasına yönelik teşvikler, bu alandaki insan kaynağı ihtiyacını ortaya çıkarıyor.
Bu çerçevede, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek, konuyla ilgili ihtiyaç analizi yapıldı.
Tüm tarafların ortak katılımıyla milli kültür politikalarına dikkat çekilerek, milli kültür unsurlarının desteklenmesi ve kültürel kurumların güçlendirilmesi için akademik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, zengin ve çok boyutlu kültürel mirasın hem dünya kültür tarihi içerisinde konumlandırılması hem de çok yönlü bir perspektiften analiz edilebilmesi için interdisipliner bir çerçeve sunmak amacıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde "Kültür Politikaları ve Yönetimi" yüksek lisans programları açıldı.