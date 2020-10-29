Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını paylaştı. İşte vatandaşların merakla beklediği 29 Ekim koronavirüs tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1916 oldu, son 24 saatte 1581 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 320 bin 762'ye yükseldi.
"SALGININ MEVCUT DURUMU BİZİ HAYATIMIZI YAVAŞLATMAYA ZORLUYOR"
Bakan Koca paylaşımında, "Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun." ifadelerini kullandı.
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28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU