Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını paylaştı. İşte vatandaşların merakla beklediği 29 Ekim koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1916 oldu, son 24 saatte 1581 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 320 bin 762'ye yükseldi.

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