Türkiye, pandemiye karşı bir kez daha alarma geçti. Özellikle vaka sayılarının arttığı mega kent İstanbul'da durum oldukça tehlikeliydi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pozitif çıkan 10 kişiden 4'ünün İstanbul'da olduğunu söyledi. İstanbullulara "Mecbur olmadıkça evden çıkmayın. Maske ve mesafe kuralına uyun" dedi. Ancak sorumsuzlar, aynı duyarsızlığa devam etti. Dün, İstanbul'daki toplu taşıma araçlarındaki kalabalık dikkat çekti. Aralarında maske takmayan vatandaşların da olduğu gözlendi...



SAĞLIK BAKANI NE DEMİŞTİ?



COVİD-19 testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ü İstanbul'da.



Son bir haftada ortalama vaka artışı yüzde 85.



İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.



Toplu ulaşım, en büyük risk kaynaklarındandır.



Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın. Zorunlu olmayan ziyaretlerden kaçının.



Maskenizi çıkarmayın.







ANTALYA

Antalyalılar, uyarıları dinlemedi. Pazarda maske takmadan alışveriş yapmaya devam etti.



2 BİN 319 YENİ VAKA

Türkiye'de dün 2 bin 319 kişiye yeni Covid-19 tanısı konuldu. 72 kişi hayatını kaybetti. Bin 581 kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı ise bin 916'ya yükseldi. Bakan Koca, "Teması üçte birine indirmek zorundayız" dedi.







3 KAHRAMANA ACI VEDA

Coronavirüse yakalanan Başhekim yardımcısı Doktor Engin Türkmen (50), İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Hasan Tepeçınar ve Diş Doktoru Burhan Yürütücü, dün vefat etti. 3 kahraman doktorun acı haberleri, sevenlerini gözyaşına boğdu.







AŞIRI GÜZEL GELİŞME

Türkiye, aşı çalışmalarında yeni yol haritası açıkladı. Bu kapsamda Çin'den 5 milyon doz aşı gelecek. 2.5 milyon kişiye yapılacak. Aşı, sağlıkçı ve polis gibi risk grubundakilere uygulanacak. 65 yaş ve üzerine aşı yapılmayacak.







KÖTÜ KOMŞU!

Diyarbakır'da A.Ç., COVİD-19'a yakalandı. Önceki gün komşusunun 9 yaşındaki kızı E.U'nun yüzüne tükürünce büyük tepki topladı. Talihsiz çocuk, yaşadığı olayı şöyle anlattı: Bir şey demeden tükürdü. 'Biz ölünce onlar da ölsün' dedi. Aileme bulaşır diye korktum. Kardeşim tek kalırdı.







ÇARE ASPRIN

ABD'li bilim adamları aspirinin COVİD-19'a bağlı ölüm riskini yüzde 47 azalttığını açıkladı. Araştırmayı değerlendinen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, aspirinin ülkemizde pandeminin başından beri kullanıldığını vurguladı.







SÜPER KORKU

Vaka sayılarının yüzde 30 arttığı Fransa'da yeni tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasağı başladı. Yeniden yiyecek stoğu yapan Fransızlar, market raflarını boşalttı.



