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    • 30.10.2020 Gazete
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    Büyük problem! 'da sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal ediliyor | Coronavirüs haberleri

    luya uyarılar vız geldi. Gezmeye eğlenmeye devam etti... Sosyal mesafe ve maske kuralları bir kez daha çiğnendi. Dün çekilen bu görüntü herkesi isyan ettirdi: 1 milyondan fazla kişi öldü. Tehlikeyi ne zaman göreceksiniz?

    Büyük problem

    Türkiye, pandemiye karşı bir kez daha alarma geçti. Özellikle vaka sayılarının arttığı mega kent 'da durum oldukça tehlikeliydi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pozitif çıkan 10 kişiden 4'ünün İstanbul'da olduğunu söyledi. İstanbullulara "Mecbur olmadıkça evden çıkmayın. Maske ve mesafe kuralına uyun" dedi. Ancak sorumsuzlar, aynı duyarsızlığa devam etti. Dün, İstanbul'daki toplu taşıma araçlarındaki kalabalık dikkat çekti. Aralarında maske takmayan vatandaşların da olduğu gözlendi...

    SAĞLIK BAKANI NE DEMİŞTİ?

    testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ü İstanbul'da.

    Son bir haftada ortalama vaka artışı yüzde 85.

    İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.

    Toplu ulaşım, en büyük risk kaynaklarındandır.

    Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın. Zorunlu olmayan ziyaretlerden kaçının.

    Maskenizi çıkarmayın.



    ANTALYA
    lılar, uyarıları dinlemedi. Pazarda maske takmadan alışveriş yapmaya devam etti.

    2 BİN 319 YENİ VAKA
    Türkiye'de dün 2 bin 319 kişiye yeni Covid-19 tanısı konuldu. 72 kişi hayatını kaybetti. Bin 581 kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı ise bin 916'ya yükseldi. Bakan Koca, "Teması üçte birine indirmek zorundayız" dedi.



    3 KAHRAMANA ACI VEDA
    Coronavirüse yakalanan Başhekim yardımcısı Doktor Engin Türkmen (50), İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Hasan Tepeçınar ve Diş Doktoru Burhan Yürütücü, dün vefat etti. 3 kahraman doktorun acı haberleri, sevenlerini gözyaşına boğdu.



    AŞIRI GÜZEL GELİŞME
    , aşı çalışmalarında yeni yol haritası açıkladı. Bu kapsamda 'den 5 milyon doz aşı gelecek. 2.5 milyon kişiye yapılacak. Aşı, sağlıkçı ve polis gibi risk grubundakilere uygulanacak. 65 yaş ve üzerine aşı yapılmayacak.



    KÖTÜ     KOMŞU!
    'da A.Ç., COVİD-19'a yakalandı. Önceki gün komşusunun 9 yaşındaki kızı E.U'nun yüzüne tükürünce büyük tepki topladı. Talihsiz çocuk, yaşadığı olayı şöyle anlattı: Bir şey demeden tükürdü. 'Biz ölünce onlar da ölsün' dedi. Aileme bulaşır diye korktum. Kardeşim tek kalırdı.



    ÇARE ASPRIN
    ABD'li bilim adamları aspirinin COVİD-19'a bağlı ölüm riskini yüzde 47 azalttığını açıkladı. Araştırmayı değerlendinen Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, aspirinin ülkemizde pandeminin başından beri kullanıldığını vurguladı.



    SÜPER     KORKU
    Vaka sayılarının yüzde 30 arttığı 'da yeni tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasağı başladı. Yeniden yiyecek stoğu yapan Fransızlar, market raflarını boşalttı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Güncel Büyük problem! İstanbul'da sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal ediliyor | Coronavirüs haberleri