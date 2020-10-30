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    • Ekonomi
    • 30.10.2020 10:40
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    • 30.10.2020 10:44
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    SON DAKİKA: Bakan Varank duyurdu: Türkiye'ye 250 milyon liralık yatırım

    Son dakika haberine göre, Sanayi ve , "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak." açıklamasında bulundu.

    Bakan duyurdu: Türkiye'ye 250 milyon liralık yatırım

    Sanayi ve , "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak." açıklamasında bulundu.


    Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak.

    Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63'ü artık Türkiye'den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla, medikal beslenme alanında büyük bir yerlileşme hamlesi uygulamaya geçmiş oluyor.

    Yatırım için 9 ayda 142 milyar liranın üzerinde teşvik belgesi verdik. Bu yatırımlar tamamlandığında 220 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Bakan Varank duyurdu: Türkiye'ye 250 milyon liralık yatırım