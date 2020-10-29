Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yüzyılının neleri yapabildiği, neleri yapamadığı, hangi kazanımları temin ettiğimizle ilgili bütün bunların hepsini konuşacağımız ve tabii ki cumhuriyetin sahibi olarak gurur duyduğumuz, milletçe sevindiğimiz, övünç duyduğumuz bir dönemi yaşayacağız. Bu açıdan da 2023'ün çok önemli olduğu kanaatindeyim, sadece bir seçim olmayacak Türkiye'nin çok önemli kritik kararları verdiği bir 100. Yıl olacak.

100 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE ÇOK ÖNEMLİ BİR JEOPOLİTİK DEĞİŞİM VAR