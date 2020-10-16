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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal açıklama: Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal açıklama: Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği...
Uluslararası hukuku ve ateşkesi hiçe sayan Ermenistan'dan sivillere yeni bir alçak saldırı daha düzenledi. İşgalci Ermeni ordusu, defin için mezarlıkta bulunanlara top atışı yaptı. Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ermenistan'ın saldırıları sürerken Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ise skandal bir açıklama geldi. İşte cephede yaşanan son gelişmeler ve Pompeo'nun Türkiye hakkında hadsiz sözleri.
16.10.2020 09:28
- Son Güncelleme: 16.10.2020 09:39
Azerbaycan'ın Gence kentindeki katliam hafızalarda yerini korurken, Ermenistan ordusu bu kez Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere top atışı yaptı. Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Dağlık Karabağ'da ilan edilen insani ateşkesi tanımayan ve Gence'de katliam yapan Ermenistan, dün saldırılarına bir yenisi daha ekledi. Ermenistan silahlı güçleri, Terter kentinde defin için mezarlığa giden bir grup sivili top atışlarıyla hedef aldı.
AA'ya bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Milliyet'in haberine göre topun isabet ettiği kabristanda birçok mezarlığın ağır şekilde tahrip edildiği, sivillere ait bir aracın da hasar aldığı görüldü. Ermenistan ordusu ayrıca Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttu.
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 43 sivil yaşamını yitirdi, 218 sivil yaralandı.