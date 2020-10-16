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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal açıklama: Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği...

Uluslararası hukuku ve ateşkesi hiçe sayan Ermenistan'dan sivillere yeni bir alçak saldırı daha düzenledi. İşgalci Ermeni ordusu, defin için mezarlıkta bulunanlara top atışı yaptı. Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ermenistan'ın saldırıları sürerken Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ise skandal bir açıklama geldi. İşte cephede yaşanan son gelişmeler ve Pompeo'nun Türkiye hakkında hadsiz sözleri.

16.10.2020 09:28 - Son Güncelleme: 16.10.2020 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





