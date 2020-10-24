



Doç. Dr. Enes Bayraklı'nın açıklamaları şu şekilde:

Uzunca süredir devam eden bir süreç bu ama gün geçtikçe şiddetini artırıyor. Bunun temel sebeplerden bir tanesi Avrupa'nın içinde bulunduğu kriz aslında. Üç krizden söz edebiliriz, bunlardan bir tanesi koronavirüs, çok ağır bir şekilde devam ediyor. Ve bununla ilgili olarak Avrupa'da özellikle ekonomik krizin olduğu Fransa gibi ülkeler daha derinden krizi hissediyor. Üçüncü kriz, aşırı sağın önlenemeyen yükselişi. Bir dördüncü kriz de göçmen ve mülteci krizi.

KİMLİK DEĞİŞİMİNDEN KORKULUYOR

Bu Avrupa'nın nüfus yapısını değiştiriyor yavaş yavaş da olsa. Bir kimlik değişimi, dönüşümünden korkuluyor. Fakat bütün araştırmalara bakacak olursanız; aslında çok uzun vadede de olsa, Avrupa'da ciddi bir nüfus yapısı değişikliği olmayacak.