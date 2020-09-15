Afrika Stratejik Aştırmalar Merkezi (AFSAM) Başkanı Mustafa Efe, Türkiye'nin Afrika açılımın Fransa'nın bölgedeki hegemonyasına ağır darbe indirdiğini belirterek ''Mesela Türk Hava Yolları'nın (THY) Afrika uçuşları Air France'a indirilmiş ağır bir darbedir. Eskiden Paris merkezli uçuşlar, artık İstanbul merkezli hale gelmiştir.'' ifadelerini kullandı.

Fransa'da gazeteci olarak yıllarca çalıştığını belirten Oruç, "Gazeteci olarak Fransa'da bulunduğum dönemde 3 farklı Fransız cumhurbaşkanı görev yaptı. Türkiye-Fransa ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde her şeyin iyiye gittiği bir süreç yoktu ama hiçbir zaman şu anki gibi her gün Türkiye karşıtı bir açıklamanın yapıldığı, Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanımızla ilgili, bazen diplomasi sınırları dışına çıkan açıklamaların yapıldığı bir süreç de yoktu." diye konuştu.

"MACRON, MERKEL'İN GÖLGESİNDEN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR"

Sadece Doğu Akdeniz'de değil Libya ve Suriye'de de Türkiye'yle ilgili konuların karşısında Fransa'nın yer aldığını ifade eden Oruç, bu durumun Macron öncesinde de görüldüğünü belirterek, "Macron'un kişisel özellikleri de siyasete yön veriyor. Brexit sonrası Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri arasındaki tek AB üyesi olarak Avrupa'nın dünyadaki temsilcisi olma, (Almanya Başbakanı Angela) Merkel'in gölgesinden kurtulup Avrupa'nın liderliğine soyunacağı gibi bir fotoğraf veriyor." dedi.