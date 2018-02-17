Erdoğan: "Ya bu oyunu bozacağız ya da bir asır prangalarla yaşayacağız!"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir 6. Olağan İl Kongresinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Bu millet 15 Temmuz gecesi olduğu gibi canı pahasına meydanı cuntacılara bırakmayacaktır. Böyle bir milletin evladı olduğum için Allaha'a hamd ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür. Bunu bilenler biliyor, bilmeyenler de bilecektir.Bu güzel birlikteliğimiz her geçen gün kalkınan Eskişehir için yeni bir dönemim kapılarını aralamasını ümit ediyorum.

"2019 SEÇİMLERİ TARİHİ ÖNEME SAHİP"

Kongrelerimizle hem kadrolarımızı yeniliyoruz hem de kardeşliğimizi tahkim ediyorum. 2019 seçimleri tarihimizin en kritik seçimlerinden biri olacak. Türkiye 2019 seçimlerinde alçağı özgüvenle 20171'e yürüyecektir. Türkiye'nin 2019 kavşağını da başarı ile dönmekten başka şansı yoktur. 2019 seçimleri tüm kazanımların oylaması olacak.

"TÜRKİYE İÇİN NE YAPTINIZ?"

25 havalimanı, 57 havalimanı oldu. Bu kadar havalimanını biz yaptık. Türkiye'yi biz bu hale getirdik. Hani bunlar Atatürkçü ya, Atatürkçü iseniz Türkiye'yi muasır medeniyeler seviyesine çıkarmak için ne yaptınız. Buralara durup dururken gelmedik çalıştık azmettik, koşturduk. 3 köprüyü yaptık yetinmedik. Bize bir ilham kaynağı gerekiyordu. Dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttü. Biz de Marmaray ile trenleri denizin altından yürütelim dedik. Avrasya Tüneli ile denizin altıdan otomobilleri geçirdik. Bu dünya ile bir yarıştır. Bu yüzden kıskanıyorlar.

"BU HAREKETİN KÖKLERİ HİRA DAĞI'NDA MALAZGİRT'TE DUMLUPINAR'DA, ÇANAKKALE'DEDİR!"

Kale içeriden fethedilir kaleleri siz fethedeceksiniz. Ben size inanıyorum. AK Parti olarak 17 yıllık bir hareket olsak da bizler zengin bir medeniyetin temsilcisiyiz. Biz kökü mazide olan gözü Ati'de bir geleneğin bugünkü mümessilleriyiz biliyorsunuz değil mi? Bu hareketin kökleri Hira Dağı'nda, Malazgirt'te, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Çanakkale'dedir. Bu davanın temelinde Şeyh Edebali'nin vasiyeti, Seyit Onbaşı'nın cesareti Hasan Polatkan'ın hizmet aşkı var. Biz daha 21 yaşında genç bir padişah iken 'Ya ben Bizans'ı alırım ya da Bizans beni...' Sultan Fatih'in torunlarıyız... Ve elbette biz Allah'tan başka zafer sahibi yoktur diyen bir tevekkülün temsilcileriyiz. Biz siyaseti istikbal ve istiklal mücadelesi olarak görüyoruz. Biz Ak Parti olarak 17 yıllık bir hareket olsak da binlerce yıllık şanlı bir tarihin temsilcileriyiz. Biz vatan toprağı satmam, bu vatan milletime aittir diyen Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunlarıyız. Biz Gazi Mustafa Kemal'in yapısında olan bir zihniyeti temsil ediyoruz.





"MAKAM HIRSI OLANLAR BU KUTLU ÇATININ ALTINDA ASLA BARINAMAZLAR"

Bizi anlamadılar AK Parti'yi geçmişin kötü örnekleri ile tanımlamaya çalışanlar hüsrana uğradılar. Bu hareket hiçbir zaman makam koltuk hırsına pirim veren bir hareket olmadı. Biz ana muhalefetin başındaki zat gibi 9 seçim kaybetmesine rağmen koltukta oturanlardan olmadık. Makam hırsı olanlar, makamlara rant kapısı olarak bakanlar bu kutlu çatının altına barınamadılar. Bunun için sürekli kendimizi yeniliyoruz. Tespit edebildiğimiz kadarıyla eksikliğimizi tespit ediyoruz. Gece gündüz demeden bu vatana hizmet etme aşkı ile yürüyoruz. Gençler burayı ezberleyelim: Ben gelmedim kavga için benim işim sevgi işi. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.

"CUMHURBAŞKANI OLARAK DİYORUM Kİ BİZE SALDIRANLARA OSMANLI TOKADINI ATARIZ"

Ülkemiz gerek içeride gerekse sınırları dışında tarihinin en çetin mücadelelerinden birini veriyor. FETÖ, DEAŞ, PKK, YPG gibi terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadele sadece bugünümüz için değil, istikbalimiz için hayati bir önemdedir. Ülkemizin geleceğini esir almaya yönelik kirli tezgahları parçalamaktan başka şansımız yok.

Ya bu oyunu bozacağız ya da bir asır daha ayağımızda prangalar ile yaşayacağız. İşte Afrin'de 1595 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki bize saldıranlara karşı, kusura bakmayın, biz Osmanlı tokadını atarız. O bana Kilis'te Hatay'da saldıracak, 100'e yakın kardeşimiz şehit olacak biz ne diyeceğiz? Biz Osmanlı'nın tokadını atarız. Aynı şeyi nerede yaptık? Cerablus'ta El Bab'da Rai'de yaptık. 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi kendi vatanlarına döndüreceğiz. Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysa Afrin'de de bunu yapacağız.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin il kongresi öncesi Eskişehir'de vatandaşlara seslendi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları şöyle;



"ALLAH'IN İZNİ İLE ZAFER YAKINDIR"



Şu anda Afrin yolunda olanlara Allah'tan yardımlar diliyorum. Sabah itibariyle 1895 terörist etkisiz hale getirildi. Allah'ın izni ile zafer her an daha yakındır. Bu teröristler karşısında inançlı Mehmedimiz, imanlı milletimizin duaları ile zaferi kucaklayacaklar.



"İLK HIZLI TRENİ BİZ YAPTIK"

Ekonomide attığımız adımlar ortada. Türkiye'yi 3 kat büyüttük. İlk hızlı treni biz yaptık. Cumhuriyet tarihinde bize nasip oldu. İlk olarak da Eskişehir'de yaptık. Modern Türkiye'ye ne layık ise onu yapıyoruz. Lafla peynir gemisi yürümüyor.

Arka arkaya öğretmen atamaları geliyor. Bizim dönemimizde yapılan atamalar hiçbir dönemde yapılmadı. Biz görevimizi yaptık. Daha iyisini yapacağız.