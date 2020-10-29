ÖZDAĞ: "TÜRK MİLLİYETÇİLERI İYİ PARTİ'Yİ BU FİKİRLERİ SAVUNANLARA 'GENEL BAŞKAN YARDIMCIM' DEMEK İÇİN KURMADILAR"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ da; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in, "Sakın ola ki Leyla Zana'ya bir kere daha dokunulmasın. Kürt halkı için ömrünü adamıştır. Türkiye'ye barış gelecekse Leyla Zana olmadan olmaz" ifadelerinin yer aldığı tweetini eleştirdi.

Prof. Dr. Özdağ; "Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara 'Genel Başkan yardımcım' demek için kurmadılar. İYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık. İYİ Parti, Türk Milleti, Türk Devleti, Türk Vatanı, Türk Bayrağı diyenlerin partisidir" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ BUĞRA KAVUNCU'YA FETÖ'CÜ İMASINDA BULUNMUŞTU

Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Özdağ, Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıklamıştı.

Özdağ, "Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim" demişti.