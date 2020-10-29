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    • 29.10.2020 22:56
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    'den dikkat çeken paylaşım! 'nin kurucu isimlerini mi açıklayacak?

    başlatan , twitter'dan ses getiren bir paylaşımda bulundu. Eski Milletvekili Muharrem İnce iki gün önce, Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağını duyurmuştu.

    Cevdet Özdemir
    Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım!

    İnce Twitter'den, Yarın 'da hareketin yol haritasını ve harekete katılan isimleri açıklayacağı toplantı hakkında açıklamalarda bulundu. İnce "Memleket Hareketi olarak bugünkü çalışmalarımızı tamamladık. Yarın saat 11.00'de İstanbul Bakırköy'deki Polat Otel'de basın toplantımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

    gün içinde, "Ekibimiz; yarın yapacağımız toplantıda herkes kendisini tanıtacak. Arkadaşlarımın önemli bir bölümünü orada göreceksiniz. Ekibin yüzde 90'nıyla yarın basının karşısına çıkacağız.

    Arkadaşlarımız kendilerini tanıtacaklar. Haksızlık olur arkadaşlarımıza, hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. Hepsini birlikte öğreneceksiniz" açıklamalarında bulunmuştu.

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    Haberler Güncel Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım! Memleket Hareketi'nin kurucu isimlerini mi açıklayacak?