Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklenerek, "Ana muhalefet partisinin oyları CHP'nin oyları, 40 yıldır bu partiye hizmet vermişim böyle bir ortamda CHP'nin oylarının yüzde 60'larda olması lazım, 60'ları geçmesi lazım. Ama böyle bir durum söz konusu değil ki. Haftadan haftaya, her gün yeni bir skandal duyuyoruz. Hafta geçmiyor, 'bu hafta yine ne çıkacak acaba' diye bekliyoruz. Kimisi Azerbaycan'a tam destek olamıyor, kimisi 'Atatürk' diyemiyor" dedi.