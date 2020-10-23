İYİ Parti'de yaşanan FETÖ itiraflarının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

10'A YAKIN MİLLETVEKİLİ MEMLEKET HAREKETİNE KATILACAK

İddialara göre CHP ve İYİ Parti'den 10'a yakın milletvekili partileri ile yollarını ayırıp önümüzdeki süreçte ''Memleket Hareketi''ne dahil olacak. Muharrem İnce'ye yakınlıkları nedeniyle CHP'den tasfiye edilen 20 eski milletvekili ile ön seçimle gelen yedi belediye başkanı da İnce'den işaret bekliyor.

CHP'DEN İNCE'YE SANSÜR

Gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesi Ankara Çankaya'daki Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda siyasetçi katılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce de yan yana saf tuttu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda ve basın mensuplarına servis edilen fotoğraflarda ise Kılıçdaroğlu'nun partideki en büyük rakibi olan Muharrem İnce'ye yer verilmedi, sansür uygulandı.