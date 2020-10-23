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    • 23.10.2020 21:27
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    Kulisleri karıştıran iddia! " ve İYİ Parti’den 10'a yakın milletvekili 'nin ''''ne geçecek"

    İYİ Parti'de yaşanan itiraflarının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. İddialara göre ve İYİ Parti’den 10'a yakın milletvekili partileri ile yollarını ayırıp önümüzdeki süreçte ''''ne dahil olacak. A Haber'in edindiği bilgilere göre ’ye yakınlıkları nedeniyle CHP’den tasfiye edilen 20 eski milletvekili ile ön seçimle gelen yedi belediye başkanı da İnce’den işaret bekliyor.

    AHaber

    İYİ Parti'de yaşanan itiraflarının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

    10'A YAKIN MİLLETVEKİLİ MEMLEKET HAREKETİNE KATILACAK
    İddialara göre ve İYİ Parti'den 10'a yakın milletvekili partileri ile yollarını ayırıp önümüzdeki süreçte ''''ne dahil olacak. 'ye yakınlıkları nedeniyle CHP'den tasfiye edilen 20 eski milletvekili ile ön seçimle gelen yedi belediye başkanı da İnce'den işaret bekliyor.

    CHP'DEN İNCE'YE SANSÜR
    Gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesi Ankara Çankaya'daki Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda siyasetçi katılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce de yan yana saf tuttu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda ve basın mensuplarına servis edilen fotoğraflarda ise Kılıçdaroğlu'nun partideki en büyük rakibi olan Muharrem İnce'ye yer verilmedi, sansür uygulandı.

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    Haberler Güncel Kulisleri karıştıran iddia! "CHP ve İYİ Parti’den 10'a yakın milletvekili Muharrem İnce'nin ''Memleket Hareketi''ne geçecek"