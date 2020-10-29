Son dakika haberi... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Erdoğan, daha sonra Külliye'de tebrikleri kabul etti. Erdoğan'ın tebrikleri kabul sırasında ziyaretçilerle gönül selamı ile selamlaşması dikkat çekti.