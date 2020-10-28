

A Haber ekranların konuk olan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, parti içindeki son kulis bilgilerini aktardı.







Melik Yiğitel'in açıklamaları şu şekilde:

En az iki fakat 3 parti olma olasılığı da var. Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce kesin parti kuruyor. Yılmaz Ateş de nabız yokluyor 'eğer CHP'de bir değişim yakalayamazsak partileşebiliriz.' demişti. Bütün bunlara baktığımızda; iki parti garanti, üçüncü parti de olabilir.





OCAK AYINDA PARTİLERİN TABELASI ASILACAK

En geç Ocak ayında Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül partinin tabelasını asacak. Hatta Mustafa Sarıgül 44 ilin yönetimini de belirledi. Daha önce Türkiye Değişim Hareketindeki arkadaşlarıyla tekrar diyalog kurdu ve 44 ilde teşkilatlandılar. Diğer illeri de tamamlayacaklar ve parti tabelasını asacaklar. Muharrem İnce de, Bekir Coşkun'un cenazesindeki fotoğraf olayından sonra, 'yeni parti kurma fikriyle sahaya bakın' dediğini aktardı yol arkadaşları. Partinin kurucularını da çok yakın zamanda açıklayacak.



