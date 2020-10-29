Muharrem İnce, CHP'yi eleştirerek "Şu anda Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırıyor kararsızlar birinci parti Türkiye'de yüzde 36. Böyle bir şey olabilir mi? Demek insanlar umut bulamıyorlar bir yerde. Ana muhalefet partisinin oyları CHP'nin oyları, 40 yıldır bu partiye hizmet vermişim böyle bir ortamda CHP'nin oylarının yüzde 60'larda olması lazım, 60'ları geçmesi lazım. Ama böyle bir durum söz konusu değil ki. Haftadan haftaya, her gün yeni bir skandal duyuyoruz. Hafta geçmiyor, 'bu hafta yine ne çıkacak acaba' diye bekliyoruz. Kimisi Azerbaycan'a tam destek olamıyor, kimisi 'Atatürk' diyemiyor. Gün geçmiyor bir başka şey olmasın. Türkiye'de yönetilmiyor, CHP'de yönetilmiyor ne yazık ki? Savuruluyor yani, iktidar da savruluyor, muhalefet de savruluyor. Biz Türkiye'ye bir üçüncü yol, üçüncü seçenek sunuyoruz. Türkiye bir anda kendisini seçimin ortasında bulabilir, sürüklenebilir seçime" dedi.

MUSTAFA SARIGÜL'LE DİRSEK TEMASIMIZ YOK

İnce, Mustafa Sarıgül konusunda ise, "Biz Memleket hareketi olarak, ben hariç arkadaşlarımın hemen hemen hepsi bir kamu görevinde, seçimle gelmiş bir kamu görevinde belediye başkanı, milletvekili, eski milletvekili değiller. Arkadaşlarım bu memlekete sevdalı, vatansever, yurtsever insanlar. Bizim hiçbir dirsek temasımız yoktur, kendisine de başarılar diliyorum" diye konuştu.