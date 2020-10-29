Uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı yılın son günlerine az bir zaman merak konusu oluyor. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na belirli tarihler aralığında yapılan duyurularla sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapılıyor. Peki, 2020 yılında uzman erbaş alımı olacak mı? İşte detaylar...

UZMAN ERBAŞ VE ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzman Erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;

"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."