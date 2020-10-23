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    • 23.10.2020 23:08
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    'de sansür tartışması büyüyor! ile karşı karşıya

    Gazeteci 'un cenazesinde Genel Başkanı ile 'nin yan yana olmalarına rağmen basına servis edilen fotoğrafta kırpılmış fotoğrafın kullanılmasına İnce çok gösterdi. İnce'nin tepkileri sonrası CHP'de sansür tartışması alevlendi. Genel Başkan Yardımcısı ve ise sansür iddialarına yanıt verdi. Öztrak "Eğer hakkaten buradan bir bölücülük, niza çıkarılmak isteniyorsa aynı durumun videoda da olması gerekir. Ben sordum, bu kesilmiş olan bir resim değil, bu o açıdan çekilmiş olan bir resim." dedi.

    Gazeteci 'un cenazesinde Genel Başkanı ile 'nin yan yana olmalarına rağmen basına servis edilen fotoğrafta kırpılmış fotoğrafın kullanılmasına İnce çok gösterdi. İnce'nin tepkileri sonrası CHP'de sansür tartışması alevlendi. Genel Başkan Yardımcısı ve ise sansür iddialarına yanıt verdi.

    "Sayın Muharrem İnce gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesinde Sayın Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu fotoğrafın kesilmesi ile ilgili 'partide bölücü kimmiş herkes gördü yorumunu' yaptı. Bu açıklamaya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, camide çekilen bir fotoğraf ve video olduğunu belirtti.

    Öztrak, "Eğer hakkaten buradan bir bölücülük, niza çıkarılmak isteniyorsa aynı durumun videoda da olması gerekir. Ben sordum, bu kesilmiş olan bir resim değil, bu o açıdan çekilmiş olan bir resim.

    Dolayısıyla Genel Başkanın ve etrafının o hali gözüküyor. Videoda ise etrafındaki diğer kimselerin de resimleri ortada. Ben bunu bir eleştiri fırsatı olarak görüp partiyi eleştirmeyi doğru bulmuyorum." dedi.

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    Haberler Güncel CHP'de sansür tartışması büyüyor! Muharrem İnce ile Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşı karşıya