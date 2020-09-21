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    'nin ekibinden Akşener ve 'na gönderme: 'Taklitler diyoruz aslını yaşatır'

    'nin ekibi, yayınladıkları videoyla gündem konusu oldu. İnce'nin ekibi, ve 'nun videolarını derleyerek 'Taklitler diyoruz aslını yaşatır' tweet'ini attı.

    'Bin ' sloganıyla yola çıkan 'nin ekibi, yayınladıkları videoyla gündem konusu oldu. İnce'nin ekibi, ve 'nun videolarını derleyerek 'Taklitler diyoruz aslını yaşatır' tweet'ini attı.

    'Bin Günde Memleket Hareketi' sloganıyla yola çıkan Muharrem İnce'nin sosyal medya ekibi, yayınladıkları videoyla gündem konusu oldu.

    İnce'nin ekibi, Meral Akşener ve Ekrem 'nun videolarını derleyerek 'Taklitler diyoruz aslını yaşatır' tweet'ini attı.

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