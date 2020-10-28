





ÖZDAĞ İLE İLGİLİ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Meral Akşener'in gündeminde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam düşmanı tavrı da vardı. Akşener, Macron'a ''barbar zihniyeti kınıyorum'' diyerek tepki gösterdi. Toplantının ardından gazeteciler Ümit Özdağ ile ilgili sorularını yanıtsız bırakarak meclisten ayrıldı.