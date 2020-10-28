28 Ekim korona tablosu hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama merak ediliyor. Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronadan kaç kişi öldü? soruları bu bağlamda milyonlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dün açıklanan tabloya göre son 24 saatte 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 209 kişiye hastalık tanısı konuldu. 76 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1511 kişi iyileşti. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. İşte koronavirüs vakalarında son durum

TÜRKİYE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı 28 Ekim vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakanlıktan ilerleyen saatlerde açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.