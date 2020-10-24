Bylock’tan FETÖ ajanı Enver Altaylı çıktı! İddianamede çok konuşulacak yazışmalar





BYLOCK İÇERİKLERİNDE ALTAYLI ADI GEÇİYOR

İddianamede Enver Altaylı'nın Bylock yerine "Signal" adlı bir uygulama kullandığı yer alıyor. Daha önceki tespit ve itiraflara dayanılarak da bu programı sadece yöneticilerin kullandığı belirtiliyor. Altaylı da görüşmelerini bu program üzerinden yaptığını ifadesinde kabul ediyor. Ancak neden bu programı kullandığını açıklamıyor. Savcılık Altaylı'nın Signal üzerinden yaptığı görüşmelere dair herhangi bir içeriğe ulaşamadı. Ancak bugüne kadar elde edilen Bylock içerikleri üzerinde Altaylı'nın adını anahtar kelime olarak kullanıp araştırma yaptı. 21 Mayıs 2019 tarihli savcılık talimatıyla yapılan bu araştırma sonucunda Altaylı'nın adının geçtiği Bylock içerikleri tespit edildi. Bu tespitlerden birinde Salih Yaylacı'nın 26 Haziran 2015'teki Bylock yazışmasındaki "Şayet ben Enver Altaylı ile H.E'yi (Hocaefendi-Gülen) görüştürme noktasında bir kanal olabilecek isem buna söz verirsem, bu cumartesi (27 Haziran 2015) MÖ (Mustafa Özcan) ile ABD'de görüştüğümde MÖ'den H.E. ile randevu konusunda ısrar etmeyecek. Yoksa orada olduğu zaman diliminde görüşmek istiyor" ifadeleri yer alıyor.