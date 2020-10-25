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    • 26.10.2020 00:45
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    Eski İYİ 'den bomba açıklama! " mağdurlarını vitrin süsü olarak kullandı"

    İYİ 'ın açıklamaları 'nin gündemine bomba gibi düştü. Özdağ, bir özel televizyon kanalında, partisinin Başkanı  için, ''cüdür' demişti. Bu açıklamaların ardından eski İYİ 'in bir canlı yayında söylediği sözler de İYİ Parti içerisindeki FETÖ iddialarını iyice alevlendirdi. Türkşen yaptığı açıklamada 'in FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kulllandığını iddia etti. "Biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz, FETÖ'nün zerresi bizim içimize giremez' diye yola çıkıp FETÖ mağduru milletvekili adayı dört kişiden birini Meclis'e sokamıyorsanız hikaye anlatıyorsunuz" dedi.

    İYİ 'ın açıklamaları 'nin gündemine bomba gibi düştü. Özdağ, bir özel televizyon kanalında, partisinin Başkanı için, ''cüdür' demişti. Bu açıklamaların ardından eski İYİ 'in bir canlı yayında söylediği sözler de İYİ Parti içerisindeki FETÖ iddialarını iyice alevlendirdi. Türkşen yaptığı açıklamada 'in FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kulllandığını iddia etti. "Biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz, FETÖ'nün zerresi bizim içimize giremez' diye yola çıkıp FETÖ mağduru milletvekili adayı dört kişiden birini Meclis'e sokamıyorsanız hikaye anlatıyorsunuz" dedi.

    İşte eski İYİ Partili Ali Türkşen'in o açıklamaları;
    "Siz Türkiye'nin siyasi arenasına 'biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz, FETÖ'nün zerresi bizim içimize giremez' diye yola çıkıp ondan sonra FETÖ'den sebep mağdur olmuş üçü Balyoz-Ergenekon'da hapis yatmış , Vedat Yenerer, Ali Türkşen... 15 Temmuz'da vücuduna kurşun isabet eden Fatih Eryılmaz'ı alıyorlar da ondan sonra 'FETÖ asla içimize giremez' deyip bu dört kişiden birini Meclis'e sokamıyorsanız hikaye anlatıyorsunuz"

    AKŞENER FETÖ MAĞDURU 4 İSİM İLE BÖYLE REKLAM YAPMIŞTI

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    Haberler Güncel Eski İYİ Partili Ali Türkşen'den bomba açıklama! "Meral Akşener FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kullandı"