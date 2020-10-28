Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fransa'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e alçakça hakaret eden Charlie Hebdo'nun kendisini hedef almasına da tepki gösteren Erdoğan, "Bu namussuzlarla ilgili bir şey söylememe gerek yok." dedi
İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamalarından satır başları
Bu gece Müslümanlar için özel bir gecedir. Mevlid Kandili değil, Leyl-i Mevlid. Rabbime bizleri, adı güzel kendi güzel Muhammed'in dünyaya vasıl oluşunun bir sene-i devriyesine kavuşturduğu için dua ediyoruz. Bu gece hürmetine Rabbimin yaptığımız duaların, namazların kabul buyurmasını temenni ediyorum.
AHLAK YOKSUNU DERGİYE SERT TEPKİ
İslam ve Müslüman düşmanlığının Peygamber efendimize saygısızlığın Avrupa'da kanser gibi yayıldığı bir dönemde geçiyoruz. Fransa'da ahlak yoksunu bir derginin, şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara itibar etmeyi zul kabul ettiğim için bakmadım. Ben neyim ki, benim Peygamberime laf edenlerle ilgili benim herhangi bir şey söylememe gerek yok zaten.
Ülkemizde bunların uzantıları olduğu da biliyoruz. Bu parlamentonun çatısı altında olanları da biliyoruz. Bu tür saldırının içerisinde olanları da biliyoruz. Böyle bir zamanda yek vücut olmak gerekirken, bunlar buralardan oy devşirebileceklerini zannediyorlar. Bu pazarda sizlere yer yok. Sağduyulu Avrupalıları aydınlık bir gelecek için bu tehlikeli gelecek için inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz. Bu kirli ellerini mukaddes değerlerimizden çekmelerini istiyoruz. Peygamberimiz 1442 yıl öne Medine halkının verdiği cevapla tekrarlayım: 'Ay doğdu üzerimize veda tepesinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden, ey bize gönderilen elçi, yüce bir davetle geldin, geldin Medine'ye şeref verdin, merhaba ey sevgili.' Mekke'ye, Medine'ye, Asya'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya ve tüm zamanlara şeref veren tüm saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir. Biz son nefesimizi verdiğimzi gün değil, bu saldırılar karşısında tepkisiz kaldığımız gün öldük demektir. Ezanı ve bayrağı için canını veren bir milletiz. Biz bunların karşısında mı onurumuzdan vazgeçeceğiz, yönümüzü değiştireceğiz. Birileri böyle yapabilir ama Türk milleti inancı ve değerlerine yöenlik böyle cibiliyetsiz bir tavır asla takınamaz. Biz kendi dinimizle birlikte diğer dinlerin kutsallarına da saygı duyan bir milletiz. Cami, kilise, sinagog yan yana hizmet vermiştir.
AVRUPA'YA: KATİLSİNİZ KATİL!
Şimdi buradan Batı'ya sesleniyorum; ya siz değil misiniz Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden? Siz değil misiniz milyonlarca Cezayirliyi katleden, Afrika'nın her ülkesine sadece elmas, fosfat, altın var diye giren. Siz katilsiniz katil! Bugün hala aynı şeylerin arayışı içindesiniz. Ama kusura bakmayın, Lübnan'a gidiyorsun ne işin var senin orada? Ne oldu aradığını buldun mu, bulamadın. Kovdular seni. Tanındıkça her yerden kovulacak. Bunlar Haçlı seferini yeniden başlatmak istiyorlar. 1000 yıl birlikte yaşadığımız insanlara düşman kesilmemiz için hiçbir sebep yoktur. Biz maruz kaldığımız saldırılara karşı kendimizi savunuyoruz.
Almanya'da camiye polislerin girmesini Şansölye Merkel bana izah edemez. Görüşmek, konuşmak yol değil. Soydaşlarımıza gerekli değeri vermiyorsanız, kusura bakmayın... O insanların ciddi bir kısmı senin vatandaşın. Onların inancına, eğitimine, özgürlüğüne değer vermen lazım. İstiklalimize ve istikbalimize, değerlerimize saygı duyulması şartıyla kimseye husumet beslemeyiz.