Fransa'da yayın yapan ve daha önce Hz.Muhammed'e yönelik alçakça karikatürleriyle saldıran karikatür dergisi son olarak dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Yayınladıkları karikatürle Başkan Erdoğan'a hakaret eden dergi hakkında harekete geçildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yayını nedeniyle Fransız Charlie Hebdo dergisi hakkında resen soruşturma başlattı.
Derginin kapağında yayınlanan karikatür büyük tepki toplarken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Dergi hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyuran savcılık, "Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan yayın dolayısıyla Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında TCK'nın 12,13 ve 299'ncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçunda resen soruşturma başlatılmıştır'' açıklamasında bulundu.
TEPKİLER YAĞDI
Söz konusu dergisnin dün akşam yayınlanan karikatüründen sonra siyasilerden de tepki yağdı.
İşte o tepkiler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. #CharlieHebdo'nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir!"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Kalın, Twitter hesabıdan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir."
İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmenin ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabileceğine işaret eden İbrahim Kalın, "sağduyu sahibi herkesi bu iğrenç yayıncılığı kınamaya ve reddetmeye" davet etti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!"