AK Parti sözcüsü Ömer Çelik , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tahriki ile başlayan ve ırkçı dergi Charlie Hebdo 'nun alçak saldırıları ile devam eden İslam ve Müslüman düşmanı yayınlara sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Çelik bu saldırıların Türkiye'yi yolundan çeviremeyeceğinin altını çizerkendedi.





NEFRET CEPHESİ HALİNE GELDİLER

Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır. Bu husumet cephesinin inancımıza niye saldırdıklarını, Cumhurbaşkanımıza karşı neden nefret siyaseti ürettiklerini biliyoruz.













"CUMHURBAŞKANIMIZ TÜM BU SALDIRILARA KARŞI MAZLUMLAR İÇİN YÜRÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Uğruna mücadele ettiğimiz değerlere düşmanlar. Biz de bu zihniyetle mücadele etmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımız, tüm bu nefret cephesine karşı, mazlumlar için yol yürümeye kararlı bir şekilde devam ediyor. Nefret cephesi sahada da masada da kazanamayacak. Bunların nefret yayınları kararlılığımızı artırıyor.









"SAĞDUYU SAHİBİ HERKES LANETLEMELİ"

Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu bu nefret cephesinin ikiyüzlü ahlaksızlığını masada ve sahada yenilgiye uğratmaya devam edecek. Sağduyu sahibi ve inançlara saygılı herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir.







