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    • 28.10.2020 13:26
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    SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan 3 dilde '' paylaşımı: Bir zamanlar

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'daki dergisinin kapağına ilişkin, "İçeride soruşturma başlatıldığı gibi gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde bunun hem diplomatik hem de hukuki sürecini takip edeceğim" dedi. Bakan Çavuşoğlu, eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 2006'daki "basın özgürlüğü ve dini inançlara saygı üzerine" yaptığı bir açıklamayı "Bir zamanlar Fransa" notuyla paylaştı.

    DHA
    Bakan Çavuşoğlu 3 dilde paylaştı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. dergisinin Başkan 'a yönelik hakaret içerikli kapağına ilişkin soruşturma başlatıldığını anımsatan Çavuşoğlu, "İçeride soruşturma başlatıldığı gibi gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde bunun hem diplomatik hem de hukuki sürecini takip edeceğim" dedi.

    Bakan Çavuşoğlu, Türk büyükelçinin geri çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin soruyu ise "Türk büyükelçisinin çağrılmasına gerek yok. Biz zaten telefonla sürekli istişare içindeyiz. Geri çağıracak bir durum yok şu anda" diye konuştu.




    "BİR ZAMANLAR FRANSA" PAYLAŞIMI
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 2006'daki "basın özgürlüğü ve dini inançlara saygı üzerine" yaptığı bir açıklamayı "Bir zamanlar Fransa" notuyla paylaştı.

    Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Bir zamanlar Fransa" notuyla, eski Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın 8 Şubat 2006'da Hz. Muhammed karikatürleri olayı kapsamında basın özgürlüğü ve dini inançlara saygıya dair açıklamasını Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak paylaştı.


    Chirac'ın söz konusu açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

    "Karikatürler ve Müslüman dünyasında yarattıkları tepkilerle ilgili olarak, ifade özgürlüğünün Cumhuriyet'in temellerinden biri olmakla beraber aynı zamanda hoşgörü ve tüm inançlara saygı değerlerine dayanmakta olduğunu hatırlatırım. Başkalarının inançlarını ve özellikle de dini inançlarını yaralayabilecek her şeyden kaçınılmalıdır. İfade özgürlüğü sorumluluk ruhuyla kullanılmalıdır. Tutkuları tehlikeli bir şekilde körükleyebilecek tüm bariz kışkırtmaları kınıyorum."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan 3 dilde 'Charlie Hebdo' paylaşımı: Bir zamanlar Fransa