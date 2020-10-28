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    • 28.10.2020 13:46
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    SON DAKİKA: Siirt merkezli 7 ilde / operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    SON DAKİKA HABERİ... Siirt merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Kente getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

    AA
    7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince / soruşturmaları kapsamında haklarında isnat bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.

    hesap artırımı olan, örgüte müzahir şirket ve dernek kaydı bulunan ayrıca mevcut delillere ek olarak 19 Aralık 2014 tarihli Zaman gazetesi ve 19 Şubat 2015 tarihli usulsüz dinleme protestolarına katılan şüphelilerin tespitleri neticesinde planlı çalışma kapsamında 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Siirt'in Baykan, Kurtalan ve Şirvan ilçelerinin yanı sıra Adana, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, ve 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 24 şüpheliyi yakaladı.

    Kente getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Siirt merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: Çok sayıda gözaltı var