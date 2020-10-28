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    • 28.10.2020 17:03
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    40'tan fazla rezidansa sahip 'li : Refahımız azalıyor

    40’tan fazla rezidansa sahip olduğu ortaya çıkan Genel Başkan Yardımcısı , yaptığı yazılı açıklamada, “Refahımız azalıyor” dedi. İlgezdi’ye 40’tan fazla rezidansa sahip olduğunu hatırlatan vatandaşlar, CHP’li vekilin sözlerini eleştirdi.

    40'tan fazla rezidansa sahip İlgezdi: Refahımız azalıyor

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Akkuş İlgezdi, pandemi sürecine ve kronik hastalara aşı yapılmasına yönelik bir yazılı açıklama yaptı.

    "REFAHIMIZ AZALIYOR"
    Açıklamasında, salgının yönetilemediğini ve hastaların tedavisinde sorunlar yaşandığını öne süren İlgezdi, "Refahın azaldığını görüyoruz" ifadesini kullandı. İlgezdi'nin ifadesine vatandaşlar tepki gösterdi. İlgezdi'ye 40'tan fazla rezidansa sahip olduğunu hatırlatan vatandaşlar, 'li vekilin sözlerini eleştirdi.



    CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi'nin 'ndeki 15 milyonluk 3 ultralüks rezidans daire skandalıyla gündeme gelmişti. Daha sonra İlgezdi'nin 'de 12 rezidans dairesi daha olduğu öğrenilmişti. İlgezdi'nin, 12 rezidansı eniştesi, amcası, yengesi ve ablası gibi akrabalarının üzerine kaydettirip peyder pey hibe yoluyla kendi üzerine aldığı ileri sürülmüştü.


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