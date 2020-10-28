Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, pandemi sürecine ve kronik hastalara aşı yapılmasına yönelik bir yazılı açıklama yaptı.

"REFAHIMIZ AZALIYOR"

Açıklamasında, salgının yönetilemediğini ve hastaların tedavisinde sorunlar yaşandığını öne süren İlgezdi, "Refahın azaldığını görüyoruz" ifadesini kullandı. İlgezdi'nin ifadesine vatandaşlar tepki gösterdi. İlgezdi'ye 40'tan fazla rezidansa sahip olduğunu hatırlatan vatandaşlar, CHP'li vekilin sözlerini eleştirdi.







CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi'nin Bağdat Caddesi'ndeki 15 milyonluk 3 ultralüks rezidans daire skandalıyla gündeme gelmişti. Daha sonra İlgezdi'nin Ataşehir'de 12 rezidans dairesi daha olduğu öğrenilmişti. İlgezdi'nin, 12 rezidansı eniştesi, amcası, yengesi ve ablası gibi akrabalarının üzerine kaydettirip peyder pey hibe yoluyla kendi üzerine aldığı ileri sürülmüştü.





