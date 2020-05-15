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    • 15.05.2020 12:51
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    ve beraberindekilerden oluşan heyet, yardım dağıtımını şova çevirdi

    İstanbul'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan heyeti, olayı adeta mini bir şova çevirdi. Koliyi ev sahibine tam 8 kişi teslim etti. CHP ve beraberindekilerden oluşan heyetin koliyi verdiği anlarda flaşlar patladı. 'nun çalışmalarını brçok kez karalama girişiminde bulunan CHP'nin yardımı şova çevirmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

    CHP heyeti yardım dağıtımını şova çevirdi

    Koronavirüs nedeniyle evde kalan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtma kararı alan , ekibi Sultanbeyli'de sahaya indi.

    YARDIM ŞOVA DÖNÜŞTÜ
    İhtiyaç sahibi bir aileye 1 adet koli yardımı yapıldı. Koliyi ev sahibine tam 8 kişi teslim etti. CHP ve beraberindekilerden oluşan heyetin koliyi verdiği anlarda flaşlar patladı.



    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
    Her fırsatta 'nun çalışmalarını karalama girişiminde bulunup, sözde "Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek" parolasıyla sahaya inen CHP'lilerin bu görüntüyü vermesi, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Twitter kullanıcıları İlgezdi ve ekibinin 1 koliyi 8 kişi teslim edip fotoğraflar çekmesine "şov" yorumunda bulundu.

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