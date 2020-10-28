Mevlid Kandili okunacak dualar nelerdir? Peygamber Efendimizin okuduğu Kandil duası!

MEVLİT KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Mevlid Kandili'nin idrak edilmesi, bu mübarek günün feyzinden istifade edebilmek Müslümanlar için önemlidir. Mevlid Kandili'nde farz olarak yapılması gereken bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Müslümanların bu mübarek günü dualarla, zikirlerle ve nafile ibadetlerle geçirmeleri tavsiye edilir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bunun dışında kulun isteklerini Allah'tan niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin şefaatini dilemesi önerilir.