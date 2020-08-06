CHP'nin 37. Olağan büyük kurultayının ardından Muharrem İnce'nin yeni siyasi oluşuma dair sinyal vermesiyle, gözler parti içindeki dengelere çevrildi. Olası bir kopuş halinde İnce'nin başını çekeceği yeni partinin, CHP'den en az 10 milletvekilini koparacağı değerlendirilirken, halen mecliste 138 milletvekili bulunan partinin olası bölünme halinde güç kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Kılıçdaroğlu'na da iletilen görüşler arasında bazı partililer "Bırakalım gitsin" derken, bazıları da parçalanmanın önüne geçebilmek için İnce'ye partide görev verilmesini savunuyor.



Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun, kurultay sonrası ipler kopmuş gibi görünse de daha önce yaptığı gibi İnce'yi Merkez Yürütme Kurulu'na davet edebileceği de belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun bu kararını İnce'nin parti kurma çalışmalarının seyrine göre vereceği de kaydediliyor. Kurultay sonrası ilk iş olarak 8 Ağustos'ta PM'yi toplayacak ve ardından da yeni MYK'yı belirleyecek.

'ASIL BÖLÜCÜ SENSİN'

İnce ise kendisine yönelik "partiyi bölecek" eleştirilerine Twitter hesabından yanıt verdi. İnce, "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan siyasi parti kurması beklenen Muharrem İnce'nin de çalışmalarına İstanbul'da başladığı ve daha önce siyaset yapmamış toplumun farklı kesimlerinden yazar, sanatçı, uzman ve yöneticilerden oluşan bazı kişilerle görüşmeler yaptığı kaydediliyor. İnce'nin bu görüşmelerde CHP'de mi kalmak yoksa yeni bir siyasi parti mi kurmanın gerekli olduğu sorusuna yanıt aradığı ifade ediliyor.

GÖZLER MYK'DA

CHP'de önceki haftasonu yapılan 37. Olağan Kurultay'dan sonra gözler cumartesi günü toplanacak yeni Parti Meclisi'ne çevrildi. Partiyi iktidara taşıması hedeflenen A Takımı'nın şekillenmesi ise bayramın araya girmesi nedeniyle haftasonu yapılacak PM'den sonra açıklanacak. Yeni MYK'de 4 üyenin değişerek yerine yenilerinin atanacağı iddia edildi. MYK'da kalması beklenen isimler şöyle: Kurultayda delegeden en yüksek oyu alan Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu, Orhan Sarıbal, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi ve Yunus Emre.



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