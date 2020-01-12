İddiaya göre CHP milletvekili ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi, yıllardır müşterisi olduğu Ataşehir'deki kuaföre geçen yıl Mayıs ayında yine gitti. Her gittiğinde kendisine manikür yapan çalışanın başkasına hizmet verdiğini görünce sinirlendi. Kuaför olayın büyümemesi için diğer müşteriye bakan elemanı İlgezdi'ye yönlendirdi. Olaya sinirlenen müşteri İlgezdi'ye "Sizin siyasi kimliğiniz bizi ilgilendirmiyor, bizi mağdur etmeye hakkınız yok." dedi. CHP'li bir müşterinin de "Yaptığınız CHP'ye hiç yakışmıyor" uyarısı sonrası öfkelenen İlgezdi apar topar kuaförden çıktı.

BELEDİYEDEN İKİ TEBLİGAT

Hürriyet'in haberine göre bu olaydan aylar sonra 17 Aralık günü Ataşehir Belediyesi'nden gönderilen tebligatta, kuafördeki asma katın usule aykırı ve kaçak olduğu belirtilerek bir ay içinde ruhsat alınması, aksi halde yıkılması gerektiği yazıyordu. 20 Aralık'ta gönderilen ikinci tebligatta ise asma katın 15 gün içinde yıkılması gerektiği bildirildi.

Belediyeyle sorun yaşamak istemeyen kuaför sahipleri, asma katı 31 Aralık'ta yıktırdı. 6 Ocak günü belediye ekipleri yeniden kuaföre gelerek mühürleme işlemi yapacaklarını söyledi. Bunun üzerine randevu alan işyeri sahipleri Emre Erçevik ve Hakan Erdem, Başkan Battal İlgezdi'yle konuyu görüştü. Erçevik, İlgezdi'nin kendilerine "Müşteri eşimi mağdur ediyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz, orayı mühürleyeceğim." dediğini iddia etti.

MAHKEME DURDURDU

Dükkan sahipleri, mahkemeye başvurdu. İstanbul 8. İdare Mahkemesi davalı idarenin de savunmasının alınması için bir ay süre vererek kararın da telafisi güç ve zarar doğurabilecek nitelikte olduğundan yürütmenin durdurulması kararı verdi.

GAMZE İLGEZDİ AKKUŞ: BASİT BİR MESELE YÜZÜNDEN BANA YÜKLENİYORLAR

Konuyla ilgili kendisine ulaştığımız Gamze Akkuş İlgezdi, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Olay için 'basit bir mesele' diyen İlgezdi, şu açıklamayı yaptı: "Devletin kanalıyla gelen resmi bir şikayetle ilgili yapılan bir uygulama bile gelip bana yapışıyorsa, diyeceğim bir şey yok. Birine vurmanın en kolay yolu, eşi ve çocuğu. Yapılan işlemin benimle hiçbir ilgisi yok. Çok eskiden, 4–5 kere gittiğim bir yerdi. Ülkede kadınlar, çocuklar için yapmak istediğim çok şey var. Ben insanlığa hizmet etmek istiyorum. Bu kadar basit bir meseleyle yüzünden bana yüklenilmesini anlamıyorum. Keşke fikir ve düşüncelerim yüzünden üzerime gelinseydi. Yani uğrayıp çay içtiğim bir yerin sorumlusu da mı ben olacağım?"

O MÜŞTERİ KONUŞTU: 'HİÇ YAKIŞIK ALMIYOR' DEDİM

Olay sırasında Gamze İlgezdi ile tartışanın kendisi olduğunu söyleyen Kimya Mühendisi Çağan Karal, şunları anlattı: "Manikürcü arkadaşla randevum vardı. Bir baktım ki Gamze Hanım'a hizmet veriyor. Bekledim ben de. Yarım saat sürdü. Baktım hâlâ bitmiyor. Daha önce de randevu alıp gittim ama benim randevu saatimde o hizmet almıştı. İki saat beklemiştim. Ben de kimsenin duymaması için gidip eğilip kulağına 'Bakın bu bana kaçıncı mağduriyetiniz. Daha önce de sizin yüzünüzden mağdur olmuştum. Bu üçüncü mağduriyetim. Pat diye geliyorsunuz, ben mağdur oluyorum. Hiç yakışık almıyor' dedim. Gidip yerime oturdum."

KULAKLARINI KAPATIP BAĞIRDI

"Biraz sonra yanıma gelip 'Bak sen benim çocuğumu ağlattın' dedi. Ben kızıyla geldiğini görmemiştim bile. 'Ağlattıysanız siz ağlatmışsınızdır ben yapmadım' dedim. Sonra sus sus diye kulaklarını kapatarak bağırmaya başladı. 'Oy isteyince dinliyorsunuz' dedim. Sonra bir CHP üyesi vardı o da 'Siz hep böyle yapıyorsunuz. CHP'ye yakışmıyorsunuz' deyince sinirlenerek gitti. Ben kimseye hakaret etmedim, sesimi bile yükseltmedim."

KUAFÖR EMRE ERÇEVİK ANLATTI: 'GAMZE HANIM DAHA ÖNCE DE BÖYLE YAPMIŞTI'

İşletmeci Emre Erçevik, Gamze İlgezdi'nin altı yıldır müşterileri olduğunu belirterek, buna benzer olayın daha önce de yaşandığını söyledi.

"Biz burayı 2011 yılından beri üç arkadaş işletiyoruz. Dükkan açılırken bu asma kat vardı ve belediye onaylayarak çalışma ruhsatı verdi. Asma kat varken ruhsat verildi. Yıllarca hiçbir sorun olmadı. Gamze Hanım 2014 yılından beri bize geliyor. O yıl yine bu olay gibi bir olay yaşandı. Gamze Hanım bekletilmek istemedi ve müşteriyle bir sorun yaşadı. Akabinde yine zabıtalar gelerek asma katı kaçak olduğunu bahane ederek dükkanı mühürledi. Ruhsat iptal edildi. Mahkeme kararın usulsüz olduğuna dair karar verdi ve tebliğ etti. Mühür kalktı. Başkandan ve hanımından özür diledik. Gamze Hanım bize gelmeye devam etti. Gamze Hanımla da daha önce yaşadığımız sorundan dolayı kendisine ekstra bir hizmet vermeye çalıştık yine de.

KORKUDAN ÖNCELİK VERDİK

Geçen yıl yaşanan olayda Gamze Hanım kızıyla randevusuz bir şekilde yine geldi. Manikürcü arkadaşın başkasıyla randevusu varken Gamze Hanımla ilgilenmeye başladı. Biz de önceki olayın korkusuyla ona öncelik tanımak zorunda kaldık. Diğer müşterimiz Gamze Hanım'a 'Sizin siyasi kimliğiniz beni ilgilendirmiyor. Bizi mağdur etmeye hakkınız yok2 dedi. Üstüne de dükkânda bulunan CHP Meclis üyesi bir hanım 'Sizin yaptığınız CHP'ye yakışmıyor' dedi. Gamze Hanım sinirlendi gitti. Sonra bu tebligatlar geldi.

BATTAL BEY EŞİNİ SAVUNDU

Ruhsatımız olduğu halde asma katı yıktırdık. Yine de mühürlemek istediler. Biz de Battal Beyle görüşmeye gittik. Hiç beklemediğimiz bir tavırla karşılaştık. Başkan, 'Benim eşim oraya geldi, müşteri eşimi mağdur etti. Siz hiç bir şey yapmadınız. Eşimi ve çocuğumu savunmadınız. Bizleri mağdur ettiniz' dedi. 'Eşim size randevuyla gelmiyor muydu?' dedi. 'Randevuyla gelmiyordu' dedim. Daha da sinirlendi. Kabul etmedi bunu. 'Gidin kime şikayet ederseniz edin ben orayı mühürleteceğim' dedi. Biz de idare mahkemesine başvurduk. Mahkeme yürütmeyi durdurdu. Ancak bunun üzerine yine zabıtalar gelip mahkemenin belgesini kabul etmediler ve mühürlemek istediler. Biz CİMER'e de yazdık."

BELEDİYEYE ŞİKÂYET CİMER'DEN GELDİ

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, çıkan haberlerin yalan olduğunu iddia etti ve şunları söyledi: "Bize bunun gibi, işlem yapılsın diye CİMER'den yüzlerce dosya geliyor. Yapmadığımızda uyarılar tekrar bize geliyor. Yani Ataşehir'deki kaçak yapılaşmalarla ilgili işlem yapılsın diye devletin kurumu CİMER'den gelen resmi bir şikayet. Bunun gibi bir sürü işlem yaptık. Eşim iki senedir o dükkanın önünden bile geçmedi. En ufak bir konuda üzerimizden siyasi malzeme yapmaya çalışıyorlar. İşimiz gücümüz yok dükkan mı kapatacağız. İşlemi yapan ben. Gamze Hanımın uzaktan yakından günahı yok. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağım."